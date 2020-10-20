احدث الأخبار

بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق
المنطقة الشرقية
 المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ غداً في الدمام استعداده للآسيوية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يتفقد مراكز غرب حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الموارد البشرية بالرياض يختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة الرياض
 “التعاون الإسلامي” ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ندوة الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية غدًا
محليات
 أمانة الجوف تغلق مطعمًا مخالفًا للاشتراطات الصحية بسكاكا
منطقة الجوف
 الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني
منطقة الحدود الشمالية
 مدير تعليم جدة يرأس اجتماع تنفيذية ” مسابقة مدرستي” الرقمية
منطقة مكة المكرمة
 منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا للجنة الوزارية المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا
أبرز المواد
بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق

بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق

المنطقة الشرقية
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ غداً في الدمام استعداده للآسيوية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ غداً في الدمام استعداده للآسيوية

أبرز المواد
أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

المنطقة الشرقية
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

أبرز المواد

“التعاون الإسلامي” ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

“التعاون الإسلامي” ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
http://almnatiq.net/?p=914121
المناطق - واس

رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفاً التصريحات بالخطوة المهمة لمستقبل السودان.
وقال معاليه إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية لاستعادة السودان لعلاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي، بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربًا عن ارتياحه الكبير لهذا القرار المنتظر منذ أمد بعيد، مؤكداً دعم المنظمة الكامل لحكومة السودان ومساعيها الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الكريم.
وأشاد أمين عام المنظمة بجهود الحوار الطويل الذي قادته الدبلوماسية السودانية مع الجانب الأمريكي، وهو ما كشف عنه معالي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في بيانه الترحيبي بالقرار الأمريكي ، وعلى جهود بعض الدول الأعضاء التي ظلت داعمة لرفع السودان من قائمة الإرهاب.
وأوضح العثيمين أن المنظمة ظلت تطالب في كل اجتماعاتها وتواصلها مع الجانب الأمريكي بضرورة حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب ، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمستقبل زاهر وعودة ميمونة للسودان لمكانتها الطبيعية في الساحة الإقليمية والدولية.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لدعم السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه.

روابط ذات صلة

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ غداً في الدمام استعداده للآسيوية

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ غداً في الدمام استعداده للآسيوية
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا للجنة الوزارية المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا للجنة الوزارية المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*