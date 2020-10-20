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الموارد البشرية بالرياض يختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

الموارد البشرية بالرياض يختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
http://almnatiq.net/?p=914123
المناطق - الرياض

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي اقيمت تحت شعار ” استثمر في صحتك النفسية” بحضورمدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي ومدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية بالوزارة أ.فيصل اليوسف ومساعد مدير عام الفرع أ. علي القباني ومايقارب من30 شخص من مسؤولي ومسؤولات الفرع والدور والمراكز التابعة له.

احتوت الفعاليات التي استمرت لمدة يومين على العديد من أركان الإستشارات النفسية والأسرية والأركان التوعوية بالإضطرابات النفسية وطرق الوقاية منها بالإضافة إلى الأركان التعريفية بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات التعريفية باليوم العالمي للصحة النفسية.

وفي نهاية الحفل الختامي الذي اقيم بهذه المناسبة قام الدكتور الحربي بتكريم بعض القيادات في فرع الوزارة والمشاركين والشركاء “المستشفى السعودي الالماني ، مركز ذا زون ، فندق نارسيس” موضحاً اهمية مثل هذه المناسبات والفعاليات المشتركة في مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي في المجتمع.

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