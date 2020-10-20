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رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=914131
المناطق - واس

يترأس معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الخميس القادم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين ، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، ومعالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة ، والدول المشاركة ، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وسيناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19) ، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المُنعقدة في الـ 26 مارس من هذا العام ، إضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد ، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد ، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ، ومُرتكبيها ، واسترداد الموجودات المسروقة.
يذكر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020 ، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.

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