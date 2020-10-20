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أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

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أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية ترصد 44 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=914134
المناطق - فتحيه العبدالله

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الاثنين 2/3/1442هـ، 44 مخالفة، منها 33 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، جاء ذلك من خلال (802) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و 8 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 788 موقعاً، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، بالإضافة الى رفع 7438 طن من النفايات، وإزالة 4044 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9404) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، لسلامة المجتمع.

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