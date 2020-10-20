بلدية القطيف تواصل أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق

المناطق - القطيف

بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال تكسية الممرات بالبلاط المتداخل (الأنترلوك) داخل الأحياء القديمة (الشويكة ، الوسادة ، المزيرع ، المدني ، الجراري) بإجمالي مساحة 50.000 ألف م2، كما شملت الأعمال إغلاق وتسوية وردم الحفر وإصلاح التشققات وصيانة الأرصفة وتركيب البردورات في المداخل، والتي تأتي ضمن استمرار جهود البلدية في صيانة شوارع المحافظة والمتضمنة أعمال السفلتة والأرصفة والدهان, وفق خطة البلدية الشاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وضمن برنامج صيانة المداخل والممرات داخل الأحياء القديمة في محافظة القطيف، وتماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت البلدية بأنها قامت خلال شهر محرم وصفر الماضيين وشهر ربيع الجاري بإجراء العديد من أعمال الصيانة، شملت إعادة سفلتة الطرق وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وتركيب اللوحات الارشادية.

وبينت أن فرق إعادة السفلتة قامت بسفلتة عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد لهذا العام، بالكفاءة والمعايير التي أنشأت خلالها وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها.