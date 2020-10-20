مستشار بريطانيا العلمي: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقف انتشاره

المناطق - وكالات

قال عالم بريطاني بارز إن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح “مستوطنا”، مثل الإنفلونزا وقد لا يتمكن اللقاح من إيقافه.

وأضاف كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس، إن من المرجح أن يصبح Covid-19 “مستوطنا” مثل فيروس الإنفلونزا السنوي.

وبعض اللقاحات المحتملة في مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية، لكن باتريك فالانس قال إنه من غير المرجح أن يقضي على الفيروس.

وقال: “إن فكرة القضاء على كوفيد من أي مكان ليست صحيحة، لأنه سيعود”، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك سوى مرض بشري واحد “تم القضاء عليه حقًا” بفضل لقاح عالي الفعالية وهو الجدري، بحسب تقرير شبكة CNBC الأميركية.

“لا يمكننا أن نكون متأكدين، لكنني أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاح معقم حقًا، أي شيء يوقف العدوى تمامًا، ومن المحتمل أن ينتشر هذا المرض ويتوطن، وهذا أفضل تقييم لي” بحسب ما أبلغ فالانس لجنة استراتيجية الأمن القومي في لندن يوم الاثنين.

“من الواضح أنه مع تحسن الإدارة، حيث تحصل على التطعيم الذي من شأنه أن يقلل من فرصة الإصابة بالعدوى وشدة المرض… ثم يبدأ هذا في الظهور مثل الإنفلونزا السنوية أكثر من أي شيء آخر، وقد يكون هذا هو الاتجاه الذي ننتهي إليه” وفقاً لفالانس.

تضافرت جهود شركات التكنولوجيا الحيوية والهيئات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم لمحاولة الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا بسرعة فائقة نظرًا لشراسته.

10 سنوات لإنتاج لقاح

يوم الاثنين، بلغ عدد المصابين حول العالم 40 مليون حالة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، وتسبب الفيروس في 1.1 مليون حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

من الناحية التاريخية، استغرق إنتاج لقاح من الصفر في المتوسط 10 سنوات، كما قال فالانس، ولم يستغرق أقل من خمس سنوات.

“نحن الآن في وضع استثنائي حيث يوجد ما لا يقل عن ثمانية لقاحات في دراسات إكلينيكية كبيرة جدًا حول العالم. وقال… سنعرف خلال الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كان لدينا أي لقاحات تحمي حقًا وإلى أي حد ستتوفر هذه الحماية.

أمان اللقاحات

وأضاف أن عددًا من اللقاحات أوجد استجابة مناعية واستجابة للأجسام المضادة، لكن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة فقط هي التي ستثبت ما إذا كانت “توقفه بالفعل عن إصابة الناس”.

وقال فالانس إن ملف أمان مثل هذه اللقاحات سيصبح أكثر وضوحًا، ومن ذلك الحين فصاعدًا، يمكن النظر في “استراتيجية تطعيم معقولة”.

خلص فالانس إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي لقاح متاح للاستخدام على نطاق واسع في المجتمع حتى الربيع على الأقل.