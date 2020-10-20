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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=914159
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

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