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محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن

محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن

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محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن

محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن
http://almnatiq.net/?p=914168
المناطق - فتحيه العبدالله

قام أمس محافظ النعيرية الأستاذ إبراهيم بن محمد آل خريف بزيارة تفقدية لميدان الملك فهد لسباقات الهجن بالمحافظة, رافقه فيها رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني وعدد من مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة ومسؤولي الاتحاد السعودي لسباقات الهجن للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات بالميدان لإقامة سباقات الاتحاد للهجن التي ستبدأ من يوم الخميس المقبل بتاريخ 05/03/1442هـ .

وقد سبق ذلك اجتماع بمقر محافظة النعيرية جرى خلاله استعراض لكافة الخطط التي سيتم تنفيذها في تنظيم سباق النعيرية للهجن.

وأشار رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني خلال الجولة الى الجهود والأعمال التي نفذتها البلدية خلال الفترة الماضية ضمن استعداداتها ومن أبرزها أعمال فتح وردم وسفلتة الطريق الجانبي لمسار السباق, حيت بلغت مساحة أعمال التسوية الترابية (40500 م2) ومساحة أعمال السفلتة (36000 م2) , بالإضافة إلى أعمال إزالة الأنقاض والمخلفات حيث تم رفع أكثر من (20.000 م3) من الأنقاض والمخلفات, وردم وتسوية مدخل الميدان بطول (5500 م ط) ورفع وتسوية الرمال وتجهيز وتهيئة محيط المنصة الرئيسية للميدان بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب (400) علم للمملكة وصيانة لوحات الترحيب بمدخل الميدان .

وقال أن البلدية تحرص على المشاركة في الفعاليات والمناسبات المجتمعية، ولها دور بارز فيها وتشجع على اقامتها لما لها من نفع على الصالح العام.

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