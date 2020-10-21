احدث الأخبار

45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده
أبرز المواد
 غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية
أبرز المواد
 462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن
المنطقة الشرقية
 محكمة أوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير
أبرز المواد
 إيران تسجل رقم قياسي في إصابات كورونا اليومية
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 مستشار بريطانيا العلمي: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقف انتشاره
أبرز المواد
 بنشوة الفوز على الاتحاد.. الاتفاق يعاود تدريباته الجماعية
الرياضة
 وفيات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع الى 219499
أبرز المواد
45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية

45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده

أبرز المواد
غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية

غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية

أبرز المواد
462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور

462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور

أبرز المواد

45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية

45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية
http://almnatiq.net/?p=914184
المناطق - الرياض

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر, أن نحو ٤٥ ألف معتمر و١٢٠ ألف وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
ودعا إلى أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق “اعتمرنا” الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة, والتعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأكد حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله,محذراً من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده
غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية

غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية
462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور

462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*