احدث الأخبار

“إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات
أبرز المواد
 خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم
أبرز المواد
 شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق
منطقة المدينة المنورة
 تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل
أبرز المواد
 أمير حائل يُدشِّن منصة الترشح لجائزة بصمة للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد
منطقة حائل
 مدير تعليم ينبع يتفقد المستودعات المركزية
منطقة المدينة المنورة
 “آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع
منطقة جازان
 ‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ توقع الدفعة الأولى من عقود الباحثين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من ⁧‫وزارة التعليم
منطقة الجوف
 45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده
أبرز المواد
 غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية
أبرز المواد
“إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات

“إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات

أبرز المواد
خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

أبرز المواد
شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية

شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية

أبرز المواد
محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق

محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق

منطقة المدينة المنورة

“إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات

“إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات
http://almnatiq.net/?p=914194
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل المصور المملوك لـ”فيسبوك”، إنستجرام، يختبر حاليًا تقنية جديدة وُصفت بأنها ستكون “مثالية” لأصحاب الشركات والعلامات التجارية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن “إنستجرام” تختبر حاليًا تقنية رسائل “خدمة العملاء” لأصحاب العلامات التجارية والشركات.

وسيتم من خلال تلك التقنية ربط ممثلي خدمة العملاء المباشرين بالطلبات أو الاستفسارات الشائعة التي يتلقونها عبر “إنستجرام”؛ لتخفيز عمليات الشراء والطلب عبر التطبيق.

وكانت “فيسبوك” قد فعّلت تلك التقنية عبر تطبيق “ماسنجر” منذ عام 2016، وتسعى حاليًا لأن تمتد تلك الميزة إلى تطبيقها الآخر “إنستجرام”.

وستتيح واجهة برمجة التطبيقات للعلامات التجارية التعامل مع الرسائل من مختلف جوانب إنستجرام، مثل المتاجر والقصص، في مكان واحد.

وسيكون أصحاب العلامات التجارية والشركات قادرين أيضًا على دمج إنستجرام في أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم.

وسيسمح لهم ذلك -على سبيل المثال- برؤية سجل طلبات العميل جنبًا إلى جنب مع الرسائل الواردة منهم.

روابط ذات صلة

خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم

خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم
شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية

شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية
تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل

تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*