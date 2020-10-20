“آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” على أهمية الدور الذي يقوم به نشامى حسوة وجهودهم الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .

وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع .

وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الفريق بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية .