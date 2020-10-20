احدث الأخبار

أمير حائل يُدشِّن منصة الترشح لجائزة بصمة للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد
منطقة حائل
 مدير تعليم ينبع يتفقد المستودعات المركزية
منطقة المدينة المنورة
 “آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع
منطقة جازان
 ‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ توقع الدفعة الأولى من عقود الباحثين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من ⁧‫وزارة التعليم
منطقة الجوف
 45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة من العدوان الإيراني على بلاده
أبرز المواد
 غداً .. المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يبدأ في الدمام استعداده للآسيوية
أبرز المواد
 462 ألف ريال حصيلة اليوم التاسع لمزاد الصقور
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 محافظ النعيرية يرافقه رئيس البلدية يقفان على آخر الاستعدادات بميدان الملك فهد لسباقات الهجن
المنطقة الشرقية
 محكمة أوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير
أبرز المواد
 إيران تسجل رقم قياسي في إصابات كورونا اليومية
أبرز المواد
أمير حائل يُدشِّن منصة الترشح لجائزة بصمة للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد

أمير حائل يُدشِّن منصة الترشح لجائزة بصمة للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد

منطقة حائل
مدير تعليم ينبع يتفقد المستودعات المركزية

مدير تعليم ينبع يتفقد المستودعات المركزية

منطقة المدينة المنورة
“آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع

“آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع

منطقة جازان
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ توقع الدفعة الأولى من عقود الباحثين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من ⁧‫وزارة التعليم

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ توقع الدفعة الأولى من عقود الباحثين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من ⁧‫وزارة التعليم

منطقة الجوف

“آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع

“آل مصمع” يستقبل نشامى حسوة ويؤكد دعم البلدية لمبادرات النشامى في رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=914201

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” على أهمية الدور الذي يقوم به نشامى حسوة وجهودهم الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .
جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .
وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع .
وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الفريق بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية .

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة

الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة
أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة
أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير منطقة جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*