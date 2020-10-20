‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ توقع الدفعة الأولى من عقود الباحثين ضمن برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من ⁧‫وزارة التعليم

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شهد رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع توقيع عقود الباحثين المستفيدين من برنامج التمويل المؤسسي المدعوم من وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبحث والابتكار، والذي نظمته وكالة الدراسات العليا والبحث العملي.

وقد هنأ رئيس الجامعة الباحثين والباحثات بمناسبة حصولهم على المنح البحثية وحثهم على بذل المزيد من الجهد للاستفادة من برنامج الدعم المؤسسي والارتقاء بالمخرجات البحثية؛ لعكس صورة مشرقة عن الجامعة في مجال البحث العلمي، مؤكداً دعم الجامعة الكامل للباحثين وحرصها على ارتفاع نسبة الأبحاث والباحثين وكذلك النشر العلمي في المجلات المرموقة، مايسهم في ارتفاع ترتيب جامعة الجوف في التصنيفات المتميزة عالمياً.

وقدم الدكتور الشايع شكره لمعالي وزير التعليم على مبادرة التمويل المؤسسي والتي سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز وتجويد البحث العلمي والنشر في الجامعات السعودية.

وقد وقع العقود مع الباحثين وكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي د سالم العنزي موضحاً بأن المشاريع التي تم توقيعها هي الدفعة الأولى من أصل 40 مشروعاً بحثياً لـ 130 باحثاً وباحثة سيتم دعمها ضمن المشروع وسيتم توقيعها خلال الأيام القادمة.