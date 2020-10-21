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محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق

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محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق

محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق
http://almnatiq.net/?p=914203
المناطق - ينبع

التقى اليوم محافظ ينبع سعد ين مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق المعين المهندس محمد بركي الزعبي.
وهنأ المحافظ في بداية اللقاء الزعبي على الثقة بتعيينه رئيساً تنفيذيا لشركة مرافق، متمنيا له التوفيق، ومؤكداً أهمية التعاون لما فيه خدمة الصالح العام، منوهاً بالدورالكبير الذي تقوم به شركة مرافق في خدمة ينبع الصناعية والأحياء السكنية بها.
من جانبه شكر الرئيس التنفيذي المعين لشركة مرافق محافظ ينبع على حسن الاستقبال، والتعاون لما فيه خدمة الصالح العام.

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