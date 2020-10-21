احدث الأخبار

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية
أبرز المواد
 فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»
أبرز المواد
 “تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره
أبرز المواد
 ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال
أبرز المواد
 صدمة.. “آبل” تكشف عن أسعار إصلاح شاشة “آيفون 12”
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين .. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
أبرز المواد
 “إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات
أبرز المواد
 خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم
أبرز المواد
 شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق
منطقة المدينة المنورة
 تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل
أبرز المواد
 أمير حائل يُدشِّن منصة الترشح لجائزة بصمة للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد
منطقة حائل
كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

أبرز المواد
فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

أبرز المواد
“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

أبرز المواد
ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال

ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال

أبرز المواد

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=914232

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن العاملين الشباب في كوريا الجنوبية تحملوا العبء الأكبر من تداعيات تفشي فيروس كورونا ، موضحة أن عدد العاملين في الفئة العمرية بين 15 و39 عاما، انخفض في سبتمبر بما يزيد قليلاً عن الـ500 ألف.

وتراجعت الوظائف لمن هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر بمقدار 309 آلاف بينما ارتفع عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بمقدار 419 ألفاً.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية، أن معدل البطالة في البلاد بلغ 6ر3 % في سبتمبر بزيادة 5ر0 نقطة مئوية عن عام سابق، وتبخرت 392 ألف وظيفة في البلاد بسبب الجائحة.

وبدأ عدد الموظفين الكوريين الجنوبيين في التقلص في مارس في أعقاب تفشي الوباء الذي أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد.

وأدت الموجة الأولى من تفشي كورونا إلى انخفاض عدد الموظفين في أبريل، وهزت الموجة الثانية التي بدأت في منتصف أغسطس، سوق العمل المحلية الشهر الماضي، وفقاً ليونهاب.

روابط ذات صلة

فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»
“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره
ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال

ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*