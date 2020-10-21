احدث الأخبار

السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد
أبرز المواد
 كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية
أبرز المواد
 فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»
أبرز المواد
 “تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره
أبرز المواد
 ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال
أبرز المواد
 صدمة.. “آبل” تكشف عن أسعار إصلاح شاشة “آيفون 12”
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين .. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم
أبرز المواد
 “إنستجرام” تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والمؤسسات
أبرز المواد
 خبيرة روسية: هذه المواد الغذائية تعزّز الجهاز المناعي للجسم
أبرز المواد
 شاهد.. ستينية سعودية نالت البكالوريوس بعد 40 سنة من الثانوية
أبرز المواد
 محافظ ينبع يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة مرافق
منطقة المدينة المنورة
 تصميم مبنى “بر أبو عريش” يثير الجدل
أبرز المواد
السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد

السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد

أبرز المواد
كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

أبرز المواد
فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

أبرز المواد
“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

أبرز المواد

السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد

السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد
http://almnatiq.net/?p=914233
المناطق_مكة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخل المملكة، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين حتى الآن وصل إلى 45 ألفاً فضلاً عن 120 ألف مصلٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية للعمرة.

وقال عبدالرحمن شمس في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية مساء أمس الثلاثاء إن آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، “وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفراداً”، مضيفًا أن تطبيق “اعتمرنا” مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.

وأوضح أنه تم الكشف عن العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها.

وأعلن عبدالرحمن شمس: لم نسجل أي حالات إصابة حتى الآن والأمور تسير وفقاً لما مخطط لها، وبدء العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ في بداية شهر نوفمبر.

وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام الاحد مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و 15 ألف معتمر يومياً، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال 4 مراحل.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، في الأول من نوفمبر المقبل.

وفي المرحلة الرابعة سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

روابط ذات صلة

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية
فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»

فريق سعودي فرنسي يبحث أسرار 1949 قطعة أثرية في «دادان»
“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

“تطبيق إخواني” يثير القلق في أوروبا.. وتحركات لحظره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*