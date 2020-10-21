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لفضح “تحيز” المحاورة.. ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية ويهدد بنشرها قبل موعد بثها

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لفضح “تحيز” المحاورة.. ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية ويهدد بنشرها قبل موعد بثها

لفضح “تحيز” المحاورة.. ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية ويهدد بنشرها قبل موعد بثها
http://almnatiq.net/?p=914234
المناطق_وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بنشر مقابلة تلفزيونية مطولة قبل بثها، في محاولة لفضح “تحيز” المحاورة وفق قوله.

ويوضح تعليق ترامب تويتر، أن المقابلة مع الصحافية ليزلي ستال من برنامج 60 دقيقة على شبكة “سي بي إس”، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس.

وكتبت شبكة “سي بي إس” على تويتر، أن ترامب قطع المقابلة مع ستال، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، ولطالما اتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بالتحيز، لكن بث المقابلة قبل موعدها يوم الأحد المقبل، سيكون أمراً غير معتاد للغاية.

وقال ترامب في تغريدة: “يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال في برنامج 60 دقيقة قبل موعد بثها المباشر، حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة”.

وفي تغريدة أخرى، وصف الرئيس المقابلة بـ “تدخل انتخابي مروع”.

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