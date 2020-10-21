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الأرصاد: تأثير للرياح الشرقية وارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة

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الأرصاد: تأثير للرياح الشرقية وارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة

الأرصاد: تأثير للرياح الشرقية وارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة
http://almnatiq.net/?p=914237
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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