الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار

قيّم عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي بنحو 20 مليار دولار على حد تعبيره، لافتا إلى تواصل شركات ومصانع تركية معه بعد حملة المقاطعة

وقال “عجلان” في مقابلة على قناة روتانا خليجية : “اليوم المصانع السعودية التي هي موجودة في تركيا كلها ستخرج خارج تركيا وأنا تواصلوا معي سعوديين لهم مصانع هناك سينقلونها اليوم من تركيا وهذا كلام مؤكد وأنا مسؤول عنه.. لما يكون في مليون و300 ألف سائح يروحون لتركيا هؤلاء يشغلون فنادق ويشغلون مطاعم ويشغلون سيارات ويشغلون كل حاجة واليوم سوق السياحة سيفك اليوم أو بعد سنة فهذا سوق كبير، اليوم الاستيراد، استيراد السعودية من أي بلد في العالم استيراد كبير، اليوم استثمارات السعودية موجودة في كل مكان وهذا مؤثر..”

وتابع قائلا: “إذا جمعنا اليوم كل التعامل الاقتصادي الكبير الذي يشمل كل القطاعات طبعا هذا كبير بمليارات الدولارات ولا تقل عن 20 مليار دولار، هذه علاقات كبيرة، نعم هذه كلها ستكون مؤثرة، بعد الأرقام تشير إلى استيرادات معينة وإلى أشياء معينة ولكن لو تجملها بالكامل بالمبلغ يتجاوز الـ20 مليار دولار وهو مؤثر وسوف يؤثر”.

وأضاف: “أوضحنا لهم (الشركات والمصانع التركية) بصريح العبارة أن اليوم الخلافات السياسية في العالم موجودة وتحصل باستمرار وهي في إطارها السياسي، اليوم مع تركيا ليس خلافا سياسيا، هو عداء من جانب تركيا يقابله سلام من قبل المملكة العربية السعودية..”

واستطرد العجلان بالقول: “اليوم القيادة التركية وبكل غرور لم تقدر هذا الجانب واستمرت في غيها ونحن كمواطنين سعوديين عندنا خطوط حمر واليوم سنعمل عليها، ترا نحن في البداية لسا ما ساوينا شي..”