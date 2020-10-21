أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء الموافق 21 اكتوبر 2020 ، وذلك خلال التعاملات الصباحية

ووصل سعر الذهب “عيار 24” فى المملكة العربية السعودية لـ 230.22 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ 228.73 ريال سعودى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.44 ريال بما يعادل 53.71 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 172.67 ريال بما يعادل 46.03 دولار.

وجاء سعر الذهب عيار 14 نحو 134.29 ريال بما يعادل 35.80 دولار.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 115.11 ريال بما يعادل 30.69 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم ، بنحو 7,160 ريال بما يعادل 1,909دولار.

وسجل سعر جنيه الذهب ، نحو 1,612 ريال بما يعادل 429.64دولار.

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم، بنحو 230,217 ريال بما يعادل 61,376 دولار.