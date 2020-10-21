احدث الأخبار

أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال
أبرز المواد
 الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار
أبرز المواد
 تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة
أبرز المواد
 الحوثي يخطط لحرب في الحديدة
أبرز المواد
 وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 155 ألفاً
أبرز المواد
 شوريون: المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد لمصلحة الوطن
أبرز المواد
 الدفاع المدني ينتشل جثة مقيم بنجلاديشي من تحت انقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالخبر
أبرز المواد
 الأرصاد: تأثير للرياح الشرقية وارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة
أبرز المواد
 وظائف للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف
أبرز المواد
 لفضح “تحيز” المحاورة.. ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية ويهدد بنشرها قبل موعد بثها
أبرز المواد
 السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج للمجموعات وليس الأفراد
أبرز المواد
 كورونا يتسبب في شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية
أبرز المواد
أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال

أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال

أبرز المواد
الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار

الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار

أبرز المواد
تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة

تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة

أبرز المواد
الحوثي يخطط لحرب في الحديدة

الحوثي يخطط لحرب في الحديدة

أبرز المواد

أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال

أرتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 201.44 ريال
http://almnatiq.net/?p=914261
المناطق_الرياض

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء الموافق 21 اكتوبر 2020 ، وذلك خلال التعاملات الصباحية

ووصل سعر الذهب “عيار 24” فى المملكة العربية السعودية لـ 230.22 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ 228.73 ريال سعودى.

 

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.44 ريال بما يعادل 53.71 دولار.

 

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 172.67 ريال بما يعادل 46.03 دولار.

 

وجاء سعر الذهب عيار 14 نحو 134.29 ريال بما يعادل 35.80 دولار.

 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 115.11 ريال بما يعادل 30.69 دولار.

 

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم ، بنحو 7,160 ريال بما يعادل 1,909دولار.

 

وسجل سعر جنيه الذهب ، نحو 1,612 ريال بما يعادل 429.64دولار.

 

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم، بنحو 230,217 ريال بما يعادل 61,376 دولار.

 

روابط ذات صلة

الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار

الغرفة السعودية: “لسا ماسوينا شئ”.. مقاطعة المنتجات تكبد اقتصاد أردوغان خسائر تتخطى 20 مليار دولار
تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة

تنبيه مهم من «وزارة الحج» بشأن طريقة التسجيل لحجز العمرة
الحوثي يخطط لحرب في الحديدة

الحوثي يخطط لحرب في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*