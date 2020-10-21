النصر يفقد جهود مايكون وبيتي مارتينيز لأسابيع

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يفتقد فريق النصر لجهود الثنائي مايكون بيريرا وبيتي مارتينيز خلال الفترة من أسبوع لـ3 أسابيع، بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة «العالمي» والفتح في افتتاحية دوري. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن النصر مساء أمس الثلاثاء عن غياب الثنائي عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث سيغيب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لمدة أسبوعين إلى ثلاثة، بينما يفقد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا من أسبوع إلى 10 أيام بسبب الإصابة خلال لقاء النصر أمام الفتح. يذكر أن النصر خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الفتح بهدفين لهدف.