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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم
http://almnatiq.net/?p=914266
المناطق_الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم -عبر الاتصال المرئي- عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. فقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والسفير المعين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والسفير المعين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والسفير المعين لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعة، والسفيرة المعينة لدى مملكة النرويج آمال بنت يحيى المعلمي، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، والسفير المعين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، والسفير المعين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، والسفير المعين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، والسفير المعين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني، والسفير المعين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص). كما حضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والسفير المعين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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