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قادمًا من الوحدة.. «الصقور» يدعم صفوف الشباب لأربع سنوات قادمة

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قادمًا من الوحدة.. «الصقور» يدعم صفوف الشباب لأربع سنوات قادمة

قادمًا من الوحدة.. «الصقور» يدعم صفوف الشباب لأربع سنوات قادمة
http://almnatiq.net/?p=914278
المناطق_الرياض

أعلن نادي الشباب الحصول على خدمات اللاعب فواز الصقور قادمًا من نادي الوحدة، بعقد يمتد لأربعة أعوام. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال «الشباب» إن الصقور وقع عقداً لمدة 4 أعوام، إضافة إلى امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب خلال الفترة المقبلة. ويستعد الشباب حاليًا لمواجهة نظيره الرائد الجمعة المقبلة في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعدما كسب مباراته الأولى أمام أبها بنتيجة 2-1.

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