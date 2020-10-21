جامعة القصيم توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الدعوة في إفريقيا لتعزيز التعاون بينهما  

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وقعت جامعة القصيم، اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1442هـ، مذكرة تفاهم مع لجنة الدعوة في إفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة البرامج العلمية والتربوية والدعوية في عدد من الدول الإفريقية، حيث وقع المذكرة رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، إلى جانب معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، ومدير مركز التعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور عبدالله الهدية.

كما تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية، إلى أن تقوم لجنة الدعوة في إفريقيا بتقديم خدماتها المتمثلة في ترشيح طلاب المنح الدراسية للالتحاق بالجامعة في جميع التخصصات حسب المواصفات المطلوبة والأنظمة المرعية فيها.

وشهدت مراسم التوقيع شرحًا موجزًا عن آلية قبول طلبة المنح وعدد الطلبة والجنسيات قدمه كلًا من عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، كما تطرقا لشروط القبول وآليات تقديم طلبة المنح، وإجراءات القبول، والمزايا للطلبة، وغيرها من الأمور المتعلقة بقبول الطلبة، واستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب، ومنها المكافآت المالية عند وصوله، والمكافأة الشهرية، وتأمين السكن في الإسكان الطلابي، وتقديم كافة الخدمات من السوبر ماركت، والوجبات المخفضة، إضافة إلى الخدمات المقدمة من المكتبة بالفترة الصباحية والمسائية، والأندية الطلابية التي تهتم بالجوانب العلمية، والأنشطة والبرامج داخل الجامعة وخارجها، منها الزيارات المتنوعة والمؤسسات العلمية، وتقديم كافة الجوانب الرياضية والعلمية، ورحلات العمرة، وتذاكر السفر، والخدمات الأخرى.