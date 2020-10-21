ضبط 41 مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية والعمالة بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 793 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، نتج عنها رصد 29 مخالفة للتدابير الصحية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 773 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 468 فرداً من الطواقم بالإصحاح البيئي، ورفع 7560 طنا من النفايات، وإزالة 3955 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9402 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتسعى الأمانة من خلال استمرارها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية عبر جولاتها الرقابية إلى تصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية والبلدية المعتمدة من أجل صحة وسلامة الجميع.