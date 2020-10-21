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“ساما”: المبيعات عبر نقاط البيع تنخفض إلى 6.92 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=914293
المناطق_الرياض

انخفضت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر 2020 بنسبة 6% لتصل إلى نحو 6.92 مليار ريال، مقارنة بـ7.39 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ “عمليات نقاط البيع” الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 68.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، باستثناء قطاع “مواد التشييد والبناء” المرتفع بنسبة 1%.

وتصدر قطاع “التعليم” القطاعات المنخفضة بنحو 37%، عبر مبيعات بلغت 52.3 مليون ريال، تلاه قطاع “المنافع العامة” بنحو 16%، ثم قطاعا “الاتصالات” و”السلع والخدمات المتنوعة” المتراجعان بنسبة 13%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.13 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 947.7 مليون ريال، ثم قطاع “الصحة” بـ603.9 مليون ريال

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