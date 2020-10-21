آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا

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لا شك أن تجربة العلماء مع أمراض سابقة قد تقدم العديد من الأسلحة لتفكيك “شفرات” الفيروس المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم، وما زال مستمراً ملوحاً بموجات ثانية.

وعلى الرغم من جهود العلماء، إلا أن العالم ما زال عاجزاً حتى اليوم بعد أشهر طويلة من انتشار الجائحة متسببة بأزمات عالمية مفصلية.