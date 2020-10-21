احدث الأخبار

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي
المنطقة الشرقية
 احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات
أبرز المواد
 أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية
أبرز المواد
 بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا
أبرز المواد
 ضبط 41 مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية والعمالة بالشرقية
أبرز المواد
 “ساما”: المبيعات عبر نقاط البيع تنخفض إلى 6.92 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر
أبرز المواد
 يتمتع بالشخصية والخبرة ..”أوباما” ينظم أول تجمعاته لدعم “بايدن”
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد وأضراره بالغة
أبرز المواد
 جامعة القصيم توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الدعوة في إفريقيا لتعزيز التعاون بينهما  
أبرز المواد
 قادمًا من الوحدة.. «الصقور» يدعم صفوف الشباب لأربع سنوات قادمة
أبرز المواد
 “مكالمة هاتفية” تدفع مليشيا طرابلس لاختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام
أبرز المواد
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

المنطقة الشرقية
احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات

احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات

أبرز المواد
أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية

أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية

أبرز المواد
بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أبرز المواد

آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا

آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا
http://almnatiq.net/?p=914298
المناطق_وكالات

لا شك أن تجربة العلماء مع أمراض سابقة قد تقدم العديد من الأسلحة لتفكيك “شفرات” الفيروس المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم، وما زال مستمراً ملوحاً بموجات ثانية.

وعلى الرغم من جهود العلماء، إلا أن العالم ما زال عاجزاً حتى اليوم بعد أشهر طويلة من انتشار الجائحة متسببة بأزمات عالمية مفصلية.

ومن جهود الأبحاث، أن علماء بريطانيون يتأهبون هذه الأيام لبدء تجربة مثيرة للجدل من شأنها إصابة متطوعين أصحاء بفيروس كورونا المستجد، وذلك لدراسة المرض أملا في تسريع تطوير لقاح.

وتعتبر التجربة الجديدة، التي يطلق عليها “دراسة التحدي”، محفوفة بالمخاطر، غير أن مؤيديها قالوا إنها قد تسفر عن نتائج أسرع من الأبحاث القياسية، التي تدرس تأثير الأدوية التجريبية في المتطوعين المصابين بالمرض.

بدورها، أعلنت جامعة إمبريال كوليدج لندن، الثلاثاء، أن الدراسة التي تضم متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، ستجرى بالشراكة مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ومستشفى رويال فري لندن والصندوق الائتماني لنظام الصحة الوطنية وشركة إتش فيفو، وهي شركة لديها خبرة في إجراء الاختبار.

روابط ذات صلة

احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات

احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات
أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية

أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية
بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*