وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

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تشارك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، بعنوان “مستقبل التجارة الإلكترونية” برعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، اهتمام عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة ضمن فعاليات الملتقى مشيرا الى تغطية البرنامج العلمي للملتقى لجوانب كثيرة من المحاور التي يستفيد منها القطاع انسجاما مع رؤية المملكة 2030.

وقال الخالدي الى السوق السعودي وما يشهده من تحول أبرز عدة خيارات امام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولعلنا لاحظنا خلال ازمة جائحة كورونا ازدهار التجارة الالكترونية وما يتبعها من مميزات وخدمات لوجستية حتى أصبحت شرطا للعمل التجاري وضرورة حتمية لمواصلة العمل، حتى ان الكثير من الكيانات الكبرى أصبحت توفر خدمات البيع عبر الموقع الالكتروني مع خيار الدفع الالكتروني وغيره.

وأوضح الخالدي الى ان مشاركة الوزارة تأتي مواكبة لطموحات ورغبات قطاع الاعمال في توسع هذا القطاع وزيادة فرص الاستثمار فيه، مع الاخذ بالحسبان تطور القطاع المتسارع ومواكبة هذا التطور، الذي يفتح المجال امام بروز شركات جديدة متخصصة ترفد الاقتصاد الوطني بالخبرات والتقنية والخدمات المتطورة تواكب التحديثات المستمرة التي تحصل في العالم، مما يعزز مكانة المملكة في التصنيف الدولي لممارسة الاعمال.

وبين الخالدي بان الملتقى الذي تنقل فعالياته عبر تقنية الاتصال المرئي، يندرج ضمن أنشطة عديدة تقوم بها الغرفة لدعم الخيارات الوطنية العليا الدعمة لمبدأ تعزيز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي، لافتا الى أن رؤية الملتقى تتمحور حول” تعزيز التحول الى التجارة الالكترونية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة” انسجاما مع لغة الاقتصاد المعاصر، ومن هنا فإن الملتقى يحمل رسالة وشعارا يتمثل في تحويل “مفهوم التجارة الإلكترونية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن يكون رافدا رئيسا لتوسع مشاريعهم”، فضلا عن أن التجارة الالكترونية باتت توجهاً تجارياً استراتيجيا ليس في المملكة وحسب بل في الاقتصاد العالمي في المجمل .. لافتاً إلى أن غرفة الشرقية أولت مسألة التجارة الالكترونية عناية متواصلة منذ أكثر من 20 عاما، وناقشت هذا الأمر في العديد من الفعاليات، ويتواصل حوارها مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأشار الخالدي الى ان الملتقى يهدف الى نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية و التقنية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على وجه العموم وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص. والاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال التقنية والتجارة الالكترونية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج بأن فعاليات الملتقى تسعى للتعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن التحول فيها للتجارة الالكترونية و التقنية من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبحث سبل دعمها، وطرح مفهوم التحول للتقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي، وتطوير مهارات ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإدارية والفنية و التقنية.

وقال الفراج أن الملتقى سيبحث أيضا دور الجهات الممكنة والممولة في نمو واستدامة المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، ويستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التجارة الالكترونية ، وسلاسل الامداد و الخدمات اللوجستية للمشاريع التقنية . سعيالخلق بيئة تنافسية لتشجيع رواد الاعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المبادرة، والعمل على تثقيف شباب وشابات الاعمال، وحثهم على طرح أفكارهم واخذ زمام المبادرة فيها.