احدث الأخبار

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة
أبرز المواد
 بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”
أبرز المواد
 ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
أبرز المواد
 تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي
المنطقة الشرقية
 احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات
أبرز المواد
 أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية
أبرز المواد
 بدء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 آملاً بتسريع اللقاح.. إصابة متطوعين عمداً بكورونا
أبرز المواد
 ضبط 41 مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية والعمالة بالشرقية
أبرز المواد
 “ساما”: المبيعات عبر نقاط البيع تنخفض إلى 6.92 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر
أبرز المواد
 يتمتع بالشخصية والخبرة ..”أوباما” ينظم أول تجمعاته لدعم “بايدن”
أبرز المواد
الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

أبرز المواد
بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”

بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”

أبرز المواد
ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

أبرز المواد
تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

أبرز المواد

تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=914318
المناطق_الرياض

تنفيذاً لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، واللاتي سيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.

يأتي ذلك تجسيداً لاهتمام ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة، بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.

روابط ذات صلة

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة
بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”

بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”
ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*