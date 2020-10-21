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ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
http://almnatiq.net/?p=914321
المناطق - الرياض

 

 

دعا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.

وقال ولي العهد في كلمته بافتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي: “أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مرحباً في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى بمدينة الرياض. ”

وأضاف سموه : ” مرحبا بكم من مدينة الرياض، من المملكة العربية السعودية ، حيث نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم ، للشرق والغرب ، نحتضن الذكاء الاصطناعي ونسخر قدراته معاً ونطلق إمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.”

وتابع سموه : ” لقد أكدنا في قمة العشرين في اليابان العام الفائت على أهمية الذكاء الاصطناعي والذي أخذ موقعه المحوري في رسم حاضرنا ومستقبلنا. ”

وأوضح : “عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشّكل حالةٍ عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.”

جاء ذلك خلال رعاية سموه لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي،تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، والتي تستمر حتى الغد.
ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبير وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.
وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر» و«يوتيوب» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«لينكد إن».
وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي السعودية لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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