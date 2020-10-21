بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”

المناطق - جازان

أوقفت بلدية محافظة أبوعريش المبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبوعريش؛ بسبب مخالفته للرخصة الصادرة من قبل البلدية.

وقال رئيس بلدية أبوعريش المهندس محمد خرمي لـ”سبق”: إشارة إلى ما نُشر بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مبنى تحت الإنشاء تابع لجمعية البر الخيرية بأبوعريش بحي الربيع بمدينة أبوعريش؛ نود أن نوضح أن المبنى جارٍ إنشاؤه بموجب رخصة بناء صادرة من قبل البلدية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص؛ إلا أن المنفذ في الطبيعة مخالف للرخصة، وتم إيقافه عن مواصلة البناء لحين معالجة المخالفة، والتأكد من سلامة المبنى وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وكانت “سبق” قد حصلت على صور توضح مبنى جمعية البر الخيرية “الوقفي” من عدة زوايا توضح حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عن الصورة الملتقطة من زاوية ضيقة تبين ظهوره بتصميم غريب، مما تسبب في إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور المبنى الذي يقع على شارعين بمساحة كبيرة عن الصور المتداولة له.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش محمود بن علي الأقصم، أن الصور المتداولة كانت مغايرة، وأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منها، مؤكداً في مقطع فيديو متداول أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

وكان المواطن عبدالرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى التابع لجمعية البر الخيرية بأبوعريش الذي أثار الجدل في مواقع التواصل؛ بسبب تصميمه الغريب، قد أكد أنه كان من المعارضين للمبنى، وعرض على الجمعية أرضاً عوضاً عنها بتكلفة 250 ألفاً، لكن عرضه قوبل بالرفض.

وقال “الشهري” في مقطع فيديو، إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبوعريش من المبنى الذي يخشى أن يسقط على منزله، مقدماً تعويضاً للجمعية بقطعة أرض، شرط ألا يقام المبنى بهذا الشكل، ولكن جميع الشكاوى لم تر النور.