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أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

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أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=914333
تبوك - علي العميري
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم على مستجدات التعليم وجهود وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للتعليم -عن بُعد-
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن رحلة التعليم عن بعد بمنطقة تبوك والذي تضمن تعريفا  بمنصة مدرستي وبدايتها وأهدافها ومؤشرات الأداء حيث بلغت نسبة الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة على منصة مدرستي اكثر من 96% وكذلك شمل العرض لأهم  اعمال الدعم والمساندة والفصول الافتراضية  بالإضافة إلى التحسينات المستمرة على عملية التعليم عن بعد بما يضمن تجويدها. وقال سموه يهمني بالمقام الأول ان يكون لدى جميع الطلاب والطالبات أجهزة لمتابعة التعليم عن بعد والتأكيد على قادة وقائدات المدارس بالمنطقة بمتابعة الطلاب والطالبات لضمان وجود أجهزة للجميع .
ونوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم ولمدير التعليم بالمنطقة على جهودهم والحرص على توفير البيئة التقنية والتفاعلية لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات , متمنياً سموه  للكادر التعليمي وللطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.
من جهته أعرب العُمري عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يجده منسوبي التعليم من دعم وتشجيع من سموه ، وحرصه على أبنائه الطلاب والطالبات, سائلاً المولى القدير التوفيق والنجاح للجميع .

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