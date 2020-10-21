أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم

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بينت إحصاءات التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن عدد السيدات اللاتي خضعن للتقييم الإلكتروني الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بلغ 30439 سيدة ، وذلك منذ إنطلاقة الحملة مطلع أكتوبر الجاري .

وأكد التجمع الصحي بالقصيم بأنه تم الإستعداد للحملة بوضع عدد من المسارات لتفعيلها لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة في الفحص المبكر لسرطان الثدي ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص إستبيان إلكتروني للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي يتم نشره عبر الوسائط الإلكترونية بالإضافة إلى المعارض التوعوية التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المواقع التي تشهد حضورا مجتمعياً .

وأشار التجمع الصحي بأن التقييم الأولي الإلكتروني يُمكن الفريق الطبي المشرف على الحملة من تقييم السيدات حول الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي ، وذلك حرصاً على تسريع الإجراءات والتواصل معهن مباشرة عبر في حال كان التقييم الأولي يستدعي تسريع تحويلهن إلى مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي بالمنطقة ، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي .