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هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام

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هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام

هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام
http://almnatiq.net/?p=914340
المناطق - الدمام
استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (76234) بلاغ إسعافي  خلال  أول تسعة أشهر من العام 2020م ، بالإضافة إلى  (40452) بلاغ إسعافي  إضافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية، وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية  الخدمة الطبية الإسعافية  لعدد (78315) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (5713) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(594) حالة ناتجة عن حوادث دهس و(1163)  حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و(24588) حالة مرضية عادية و(10658)  حالة مرض معدي و(4611) حالة  سقوط و(1259) حالة نتجت عن حرائق  و (50) حالة غرق و(251) حالة احتجاز  و(46) حالة  بتر  و(398) حالة نتيجة حروق و(148) حالة ناتجة عن اختناق و(2329) حالة  أزمة قلبية و(1981) حالة غيبوبة و(6728) حالة إغماء و(7315) حالة  أزمة تنفسية  و(1612) حالة نزيف و(919) حالة ولادة   و (286) حالة تسمم بالابتلاع و(134) حالة  تسمم باللدغ و(11) حالة تسمم بالامتصاص و(69) حالة  إصابة عمل و(597) حالة توقف قلب وتنفس و(112) حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة و(127) حالة  تشنج حراري و(46) حالة تسمم بالاستنشاق و(41) حالة  صعق كهربائي و(10) حالات  ضربة شمس و(331) حالة اشتباه جلطة دماغية و(16) حالة نتيجة تسرب غاز و(15) حالة اجهاد حراري  و (10) حالات نتيجة انهيار مباني و(46) حالة بتر  وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(41252) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (35620) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة  نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (1443) حالة وفاة رحمهم الله.
     هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين  إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني

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