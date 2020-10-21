احدث الأخبار

أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
أبرز المواد
 هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام
المنطقة الشرقية
 أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد
منطقة تبوك
 البطي : “حقوق الإنسان” تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة
أبرز المواد
 بلدية أبوعريش تقرر وقف مبنى جمعية البر: “مخالف للرخصة”
أبرز المواد
 ولي العهد‬⁩:أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
أبرز المواد
 تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشارك في فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي
المنطقة الشرقية
 احذر.. مضاعفات خطيرة للإفراط في تناول الفيتامينات
أبرز المواد
 أبرزها التعاون الدفاعي والأمني .. 5 مجموعات عمل أمريكية سعودية
أبرز المواد
أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

أبرز المواد
هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام

هلال الشرقية يباشر (76234) بلاغ إسعافي خلال أول تسعة أشهر من العام

المنطقة الشرقية
أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم

أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

أمير منطقة تبوك يطلع على جهود تعليم المنطقة للتعليم عن بُعد

منطقة تبوك

أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
http://almnatiq.net/?p=914344
المناطق - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم أصحاب الفضيلة: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى.
وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن الأمر امتداداً للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.
وقال: “إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم.
من جانبهم رفع أصحاب الفضيلة الأعضاء, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.

روابط ذات صلة

أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم

أكثر من 30 ألف سيدة خضعن للتقييم الأولي للفحص المبكر لسرطان الثدي بالقصيم
البطي : “حقوق الإنسان” تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات

البطي : “حقوق الإنسان” تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات
الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*