أمير منطقة جازان يدشن إلكترونياً أعمال مصرف الإنماء وفروعه بالمنطقة

جازان -فضه عطيف

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بما يشهده القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري في المملكة عامة ومنطقة جازان خاصة من تطور واهتمام بدعم القيادة الرشيدة ، جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم ، في مكتبة بديوان الإمارة إلكترونياً أعمال مصرف الإنماء في منطقة جازان والمحافظات التابعة لها ، بحضور الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس وعدد من مدراء فروع مصرف الأنماء بمنطقة جازان.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بالرئيس التنفيذي ومدراء فروع مصرف الإنماء بالمنطقة متمنيا له وزملائه التوفيق والسداد في أعمالهم لخدمة أبناء جازان ومحاظاتها.

بعد ذلك قدم الرئيس التنفيذي شرحاً مفصل لسموه عن أعمال مصرف النماء والخدمات المصرفية التي سيقدمها لأبناء منطقة جازان من خلا فروعة بالمنطقة.

كما تحدث الفارس من خلال اللقاء عن مسيرة المصرف منذ تأسيسه والإنجازات التي حققها المصرف في الفترة الماضية , موضحاً أن المصرف أدار العديد من المشاريع من لحظة تأسيسه ، وقد أسهمت انطلاقة المصرف في تزايد عدد الشركاء وحجم الودائع بشكل متسارع ، مما أدى إلى نمو الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح وتقديم جميع الأعمال المصرفية المتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى نمو عمليات الأنشطة الرئيسية الأخرى.

وأضاف أن عدد فروع المصرف بالمنطقة حالياً 3 فروع للرجال والنساء بمدينة جيزان بحي الشاطىء وحي الصفا وبمحافظة صبيا ، والعديد من اجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى إتاحة جميع القنوات والخدمات الإلكترونية لشركائه بما في ذلك إنترنت الإنماء وجوال الإنماء وهاتف الإنماء المصرفي محافظةً على السعودة بكثر نسبة ممكنة.

الجدير بالذكر ان من إنجازات مصرف الأنماء حصوله على أفضل مؤسسة ماليه إسلامية في المملكة العربية السعودية والتي تم منحها على هامش مؤتمر الصكوك الإسلامية في لندن ، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والتقنية المصرفية الحديثة التي يستخدمها المصرف لتحقيق أهدافه وتطلعاته بتقديم أفضل الخدمات بأمان وسرعة عالية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف الأنماء ومدراء فروع المصرف بمنطقة جازان عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تدشينه أعمال المصرف بمنطقة جازان وعلى حسن استقباله لهم وعلى ما استمعوا له من توجيهات من سموه ، سائلا المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع بما يخدم المنطقة .