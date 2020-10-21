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“هدف” وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في 7 دورات تدريبية

“هدف” وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في 7 دورات تدريبية

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“هدف” وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في 7 دورات تدريبية

“هدف” وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في 7 دورات تدريبية
http://almnatiq.net/?p=914361

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل؛ إلى انتهاز الفرصة بالتقديم على برنامج “دروب-Nano “، ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي وتتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل وتشمل: تحليل الأعمال والتسويق الرقمي وتحليل البيانات والتحليلات التنبئية للأعمال ولغة الآلة وتطبيقات واجهة الويب وتطوير الويب المتكامل.

ويستمر التسجيل حتى 5 نوفمبر 2020، وتترواح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويهدف البرنامج دروبNano- إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية Udacity.

ويأتي البرنامج التدريبي، تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين “هدف” وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية، من خلال منصات التدريب العالمية التالية: Udacity بتوفير 1000 رخصة تدريبية، و LinkedIn learning بتوفير 200 ألف رخصة تدريبية .

ويمكن التسجيل من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط التالي: https://doroob.sa/ar/doroob-nano

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