التجمع الصحي بالقصيم يحصل على جائزة ” أداء ” الصحة

المناطق - بريدة

حصل التجمع الصحي بمنطقة القصيم على جائزة أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين أداء لمسار مستشفيات الصحة النفسية لعام 2019م ، وذلك بعد إستيفاء مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة ، المعايير والمتطلبات للحصول على الجائزة .

ويأتي حصول التجمع الصحي بالقصيم ممثلا بمستشفى الصحة النفسية على جائزة أداء الصحة التي تتضمن 9 مسارات ، تأكيداً على حرص التجمع الصحي لتجويد العمل ، لتنعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المنشآت الصحية بالمنطقة .

يشار إلى أن برنامج أداء الصحة أطلقته وزارة الصحة لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية السعودية 2030 والإسهام في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات ويشتمل على أكثر من 42 مؤشر أداء رئيس عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات .