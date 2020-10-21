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أمانة الاحساء .. اتلاف 3.6 طن ” أغذية فاسدة ” وضبط 1028 مخالفة لـ ” الأنشطة الصحية “
http://almnatiq.net/?p=914366
المناطق - الدمام

امتداداً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة لامانة الاحساء ، بالتزامن مع متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، ضبطت الأمانة ممثلة في بلدية المبرز الشهر الماضي 1028 مخالفة للاشتراطات البلدية الخاضعة لها منشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية ، اضافةً الى الاخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فايروس كورونا ، بحسب مااوضحه المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي ذكر انه تم مُصادرة واتلاف “3.6 طن ” مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ( فاسدة) في نطاق مدينتي المبرز والعمران ، من خلال 2500 جولة متابعة نفذتها فرق الأمانة الرقابية حيث شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية 218.

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