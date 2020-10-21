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عيادات “تطمن” في القصيم تقدم خدماتها لأكثر من 111200 مستفيداً

عيادات “تطمن” في القصيم تقدم خدماتها لأكثر من 111200 مستفيداً
http://almnatiq.net/?p=914369
المناطق - بريدة

قدمت عيادات “تطمن” في منطقة القصيم خدماتها لـ 111265 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت صحة القصيم أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية، مشيرة إلى أنها مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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