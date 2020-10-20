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صحة الرياض” تواصل جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي الخاص

صحة الرياض” تواصل جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي الخاص
http://almnatiq.net/?p=914371
المناطق - الرياض
بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، تواصل فرق الإلتزام في “صحة الرياض” جولاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة ، والمنشآت الصيدلانية .
وأبانت  “صحة الرياض” أن الزيارات الرقابية تم تكثيفها  لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات  والصيدليات و المؤسسات الصحية الأخرى , للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 و كذلك بالاشتراطات الصحية و آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى
يذكر أن وزارة الصحة حثت في وقت سابق مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية و التي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال
وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي و المنع منه لمدة تصل لسنتين.

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