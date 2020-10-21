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بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة

بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة

منوعات

بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة

بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة
http://almnatiq.net/?p=914374
المناطق - الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام مستودع مخالف يحتوي على كميات من المنظفات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إغلاق 15 ورشة مخالفة، ضمن حملة نفذتها البلدية اليوم الأربعاء في خضرية الدمام الصناعية، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على كافة المنشآت بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن البلدية تمكنت من ضبط مستودع مخالف يحتوي على كميات كبيرة من المنظفات والمطهرات مجهولة المصدر، وملصقات مزورة لعلامات تجارية، وذلك ضمن حملة تفتيشية في خضرية الدمام.

وقال أنه تم ضبط، أكثر من 15 ألف لتر في خزانات كبيرة، و 300 علبة من المنظفات والمطهرات، كانت جاهزة للتوزيع، حيث تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية، وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وقال المهندس  الشمري بأن الحملة قد أسفرت أيضا عن إغلاق 15 ورشة مخالفة للأنظمة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات، وذلك يعتبر مخالف للاشتراطات البلدية.

وشدد الشمري على أن الحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها البلدية مستمرة، فيما سيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال الحملات الرقابية اليومية.

 

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