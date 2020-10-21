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االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

أبرز المواد

االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=914381
المناطق - الرياض

عقدت الجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اجتماعها العاشر عن بُعد برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، وبحضور أعضاء اللجنة؛ معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة  إيناس  بنت سليمان العيسى ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وممثلين عن وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومركز المعلومات الوطني ومجلس الغرف التجارية والهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتم استعراض جدول أعمال اللجنة التوجيهية والتي تضم مجموعة من المواضيع المتنوعة والتي كان منها استعراض تقرير نتائج اللقاءات التي عقدها المرصد عن بُعد خلال الأشهر الثلاث الاخيرة مع 21 جامعة سعودية  حكومية وأهلية بهدف استعراض مؤشرات خريجي هذه الجامعات، كما اعتمدت اللجنة  إقامة مؤتمر علمي مشترك بين جامعة الاميرة نورة و صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يراد منه ان يكون منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الابحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة الى اعتماد تشكيل لجنة علمية للبحوث والدراسات يتمحور دورها في اقتراح ومتابعة وتحكيم الابحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.

وقد استعرض المجتمعون عددا من مؤشرات سوق العمل الجديدة والمطورة حديثاً كمؤشرات المستبعدين من التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات منشآت القطاع الخاص، بالإضافة الى مؤشرات العمل الحر، ومؤشرات العمل المرن. كما استعرض المجتمعون استراتيجية الصندوق الجديدة ومستجدات مشروع أتمته الربط مع مركز المعلومات الوطني.

وقد بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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