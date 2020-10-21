احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة القصيم
 االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل
أبرز المواد
  أمير القصيم يرأس جلسة المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة من عالم المالي الحالي
منطقة القصيم
 بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة
منوعات
 صحة الرياض” تواصل جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي الخاص
منطقة الرياض
 عيادات “تطمن” في القصيم تقدم خدماتها لأكثر من 111200 مستفيداً
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء .. اتلاف 3.6 طن ” أغذية فاسدة ” وضبط 1028 مخالفة لـ ” الأنشطة الصحية “
المنطقة الشرقية
 التجمع الصحي بالقصيم يحصل على جائزة ” أداء ” الصحة
منطقة القصيم
 “هدف” وأكاديمية مسك يدعوان موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في 7 دورات تدريبية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن إلكترونياً أعمال مصرف الإنماء وفروعه بالمنطقة
منطقة جازان
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

المنطقة الشرقية
آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

منطقة القصيم
االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
http://almnatiq.net/?p=914384
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة , وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وشابات الوطن للمستقبل المهني والتقني .
كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تم إنجازها والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بمدينة بريدة ومحافظاتها.

 

وأكد سمو أمير القصيم على أهمية تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة، وأهمية استثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة، والعمل على التوطين من خلال توظيف خريجي المؤسسات والمعاهد ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله  –، مثنياً على ما تقوم به المؤسسة من جهود مميزة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ولخدمة أبناء و بنات المملكة.

وقدم الفهيد من جانبه ، شرحاً عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد، واستعداد المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا داخل المنشآت التدريبية على مستوى المملكة عامة وعلى مستوى منطقة القصيم خاصة.

روابط ذات صلة

 أمير القصيم يرأس جلسة المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة من عالم المالي الحالي

 أمير القصيم يرأس جلسة المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة من عالم المالي الحالي
عيادات “تطمن” في القصيم تقدم خدماتها لأكثر من 111200 مستفيداً

عيادات “تطمن” في القصيم تقدم خدماتها لأكثر من 111200 مستفيداً
التجمع الصحي بالقصيم يحصل على جائزة ” أداء ” الصحة

التجمع الصحي بالقصيم يحصل على جائزة ” أداء ” الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*