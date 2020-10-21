أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة , وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وشابات الوطن للمستقبل المهني والتقني .

كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تم إنجازها والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بمدينة بريدة ومحافظاتها.

وأكد سمو أمير القصيم على أهمية تفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى خريجي المؤسسة، وأهمية استثمار مباني المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة، والعمل على التوطين من خلال توظيف خريجي المؤسسات والمعاهد ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، مثنياً على ما تقوم به المؤسسة من جهود مميزة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ولخدمة أبناء و بنات المملكة.

وقدم الفهيد من جانبه ، شرحاً عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بُعد، واستعداد المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا داخل المنشآت التدريبية على مستوى المملكة عامة وعلى مستوى منطقة القصيم خاصة.