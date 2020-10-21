آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

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رفع رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيساً للجامعة، موصلاً الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.

وأوضح الدكتور ال صقر أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن والتي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها، وذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة. معرباً عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد، مثمنًا متابعة وتشجيع معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتواره في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من ذات الجامعة 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.