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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=914390
المناطق - الدمام
نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من إجراءات لتعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، منطلقةً من المبادئ الإسلامية الراسخة والشريعة السمحاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، لمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي، وعدد من منسوبي الفرع.
وأكد سموه على أهمية العمل على توعية المجتمع بما صدر من أنظمة تدعم وترسخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعطي كل فرد حقه الذي كفله له الشرع المطهر والنظام، مبيناً أهمية العمل على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، والعمل على التأكد من التزامها بما صدر من تعليمات وأنظمة، والحرص على معالجة التجاوزات دون تأخير، والرفع لجهات الاختصاص عند الحاجة، متمنياً لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.

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