احدث الأخبار

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج
أبرز المواد
 وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة
منطقة المدينة المنورة
 سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية
أبرز المواد
 3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 لجنة التوطين بنجران تتابع قرار التوطين بنشاط بيع المواد البلاستيكية
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة القصيم
 االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل
أبرز المواد
“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

أبرز المواد
الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج

الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج

أبرز المواد
وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

أبرز المواد
وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

أبرز المواد

3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=914395
المناطق - الرياض

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات في أبها وبريدة وجدة.
ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها, فيما يحل النصر ضيفاً على التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة , ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتواجه الفيصلي مع الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة, ويحل ضمك ضيفاً على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر, فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقائي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

روابط ذات صلة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة
الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج

الأمين العام للجامعة العربية: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس الأمن في الخليج
وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة أثبت مرونته العالية خلال جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*