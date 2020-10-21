3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات في أبها وبريدة وجدة.

ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها, فيما يحل النصر ضيفاً على التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة , ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتواجه الفيصلي مع الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة, ويحل ضمك ضيفاً على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر, فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقائي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.