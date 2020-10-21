سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية

المناطق - الرياض

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة 40 موظفاً من منسوبي الوزارة بمناسبة حصولهم على شهادة برنامج القيادة التنفيذية الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة .

وأوضح المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن البرنامج يهدف لتطوير وتأهيل الكوادر وزيادة معارفهم الرياضية والقيادية، مؤكداً أن المعهد مستمر في تقديم البرامج والدورات لتحسين المستويات الإدارية تلبية لاحتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة.

وتضمّن البرنامج محاور عن القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل عبر محاضرات استمرت لمدة أربعة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها.