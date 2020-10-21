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أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة

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أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=914400
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثالثة للعام المالي 2020 -عبر الاتصال المرئي- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة رحب الأمير فيصل بن سلمان بانضمام عضو المجلس ممثل وزارة الثقافة نهى قطان، كما جرى استعراض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن تقرير لجنة متابعة المشروعات بالمنطقة وما قامت به من دراسة لحالة المشروعات وخاصة المتأخرة والمتعثرة وتصنيفها بناء على المعايير المعتمدة لدى البرنامج الوطني (مشروعات)، واستعرض المجلس الإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب التأخر والتعثر التي شملت عقد اجتماعات مكثفة وتشكيل فرق عمل لتقديم الدعم اللوجستي والفني لتصحيح مسار تلك المشروعات.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان على الجهات كافة تقديم خطة واضحة ومزمّنة لمعالجة مشروعاتها المتأخرة والمتعثرة، وإحالة ما يرد من خطط للجنة لمراجعتها والرفع للمجلس بالنتائج.
كما اطّلع المجلس على التقرير الشامل لحالة مشروعات المنطقة، وشدد على جميع الجهات بأهمية التفاعل مع منصة مشاريع المدينة وتحديث البيانات أولاً بأول واستكمال الربط الإلكتروني مع المنصة ليتسنى تحقيق الدقة والشفافية في مراقبة سير المشروعات التنموية بالمنطقة.
وناقش المجلس أولويات المشروعات المقترحة من الجهات الحكومية للعام المالي القادم (٢٠٢١)، والتأكد من شمولها لكل الجوانب التنموية بالمنطقة: الصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لمشروعات البنية التحتية والخدماتية، وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم لاعتمادها ضمن مشروعات الجهات للعام القادم -بمشيئة الله- والأخذ بأولويات الخدمات والمرافق المقرة من قبل المجالس المحلية بالمحافظات.
وأوضح الأمين العام للمجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.

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