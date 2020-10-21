احدث الأخبار

وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة
منطقة المدينة المنورة
 سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية
أبرز المواد
 3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 لجنة التوطين بنجران تتابع قرار التوطين بنشاط بيع المواد البلاستيكية
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 آل صقر يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة القصيم
 االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل
أبرز المواد
  أمير القصيم يرأس جلسة المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة من عالم المالي الحالي
منطقة القصيم
 بلدية وسط الدمام: ضبط 15 ألف لتر و300 علبة من المنظفات والمطهرات المجهولة
منوعات
 صحة الرياض” تواصل جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي الخاص
منطقة الرياض
وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة

أمير المدينة المنورة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الثالثة

منطقة المدينة المنورة
سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية

سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية

أبرز المواد
3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد

وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يشيد بما حققه معهد الإدارة من نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=914403
المناطق - واس

أشاد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بجهود المعهد المبذولة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لعام 2019م، وتحقيقه نتائج متقدمة في معيارين من معايير التقييم المعتمدة في الاستبيان الخاص بالمشروع.
وهنأ الوزير الراجحي معالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان بحصول المعهد على نتائج عالية في معيار نسبة الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019م بنسبة (81%) من فئة (الجهات التعليمية والتدريبية) ، وحصوله أيضاً على نتائج عالية في معيار نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل بنسبة (61%) من فئة (الجهات التعليمية والتدريبية).
من جانبه ثمن السجان لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط وأنشطة المعهد ومشروعاته الإستراتيجية من معاليه, مؤكداً أن ما حققه المعهد من مستوى مرتفع في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي – الذي يعد أحد مشروعات تطوير أداء الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية الموظفين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 – ما هو إلا نتيجة دعم الحكومة الرشيدة.
وبيّن معهد الادارة العامة أن المشروع يهدف إلى التعرّف على الجوانب التي تسهم في تصحيح المسارات الإستراتيجية المستقبلية لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم، الذي هو أحد الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها، وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وتوفير بيئة عمل متميزة وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.
وأشار المعهد إلى أن النتائج جاءت بناء على تصويت مباشر من الموظفين، وهو ما يعطي لها قوة كبيرة ومصداقية عالية، وتعكس المجهودات الكبيرة والعمل الدؤوب الذي تقوم بها إدارة المعهد على مستوى الإدارة العامة للموارد البشرية.

روابط ذات صلة

سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية

سمو وزير الرياضة يُكرّم منسوبي الوزارة الحاصلين على شهادة برنامج القيادة التنفيذية
3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

3 لقاءات غداً في انطلاق الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

االلجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل تقر لجنة علمية ومؤتمرا لدراسات وأبحاث سوق العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*