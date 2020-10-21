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“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

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لرفع إنتاجية القطاع ودعم التحول إلى التربية الحديثة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة

“الفضلي” و”العوهلي “يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 10 آلاف من مربّي الماشية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=914412
المناطق - واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزارعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بمقر الوزارة اليوم توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتقديم دورات تدريبية معتمدة تستهدف 10 آلاف من مربّي الماشية بجميع مناطق المملكة ضمن الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية لدعم التحول من التربية التقليدية إلى التربية النموذجية الحديثة، ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الماشية.
وقّع المذكرة وكيل وزارة ” البيئة” للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، وعميد كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد بن سعود السقوفي.
ووفقاً للمذكرة سيعمل الطرفان على إقامة دورات تدريبية معتمدة ضمن برامج الخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وتشمل برامج: الرعاية الصحية، والتناسل، وتغذية الماشية، وإدارة القطعان، والتحسين الوراثي، والتسويق)، ويستهدف التدريب المربين من الجنسين ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى تدريب 300 من الكوادر الفنية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على تنظيم الأنشطة في مجالات التعليم والتدريب والبحوث المشتركة في خدمة قطاع الثروة الحيوانية.

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